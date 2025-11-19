Rusya’dan Ukrayna’ya yoğun füze saldırısı: Yaşamını yitirenlerin sayısı 20’ye yükseldi
Rus ordusu Ukrayna'nın Ternopil kentini hedef aldı. Füze ve İHA’larla yapılan saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 20’ye çıktı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın ülkesine balistik ve seyir füzesi gibi farklı tipte 48 füze ile 470'ten fazla insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini belirtmişti.
Zelenskiy, mevcut bilgilere göre, Ternopil'de en az 9 kişinin hayatını kaybettiği, ülke genelinde onlarca kişinin yaralandığı bilgisini vermişti. Ancak ilerleyen saatlerde ölü sayısında artış yaşandı.
BİLANÇO AĞIRLAŞTI
Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinin (DSNS) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, saldırıda 2'si çocuk 20 kişinin hayatını kaybettiği, 16'sı çocuk 66 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Kentteki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.