Rusya’dan Ukrayna’ya yoğun füze saldırısı: Yaşamını yitirenlerin sayısı 20’ye yükseldi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın ülkesine balistik ve seyir füzesi gibi farklı tipte 48 füze ile 470'ten fazla insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini belirtmişti.

Zelenskiy, mevcut bilgilere göre, Ternopil'de en az 9 kişinin hayatını kaybettiği, ülke genelinde onlarca kişinin yaralandığı bilgisini vermişti. Ancak ilerleyen saatlerde ölü sayısında artış yaşandı.