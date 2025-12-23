Rusya’dan Ukrayna’ya yoğun hava saldırısı: Polonya sınıra savaş uçakları konuşlandırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın gece saatlerinden bu yana Ukrayna'ya 650'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve 30'dan fazla füzeyle geniş çaplı saldırı düzenlediğini, enerji sektörünü ve sivil altyapıyı hedef aldığını belirtti.

Saldırılarda biri çocuk olmak üzere 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Zelenskiy, "Kiev bölgesinde 1 kadın Rus insansız hava aracı tarafından öldürüldü. Khmelnytskyi bölgesinde 1 kişinin öldüğü açıklandı. Jitomir bölgesinde ise Rus insansız hava aracının bir konuta isabet etmesi sonucu 4 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti. Ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'nın en az 13 bölgeye saldırdığını, çok sayıda insansız hava aracı ve füzenin düşürüldüğünü aktardı.