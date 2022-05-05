Rusya’dan yeni açıklama: Ukrayna’ya ait 3 savaş uçağı düşürdük

Konaşenkov, Rus hava savunma sisteminin Ukrayna hava kuvvetlerine ait Zmeiniy (Yılan) Adası civarında bir adet Su-24, Herson bölgesindeki İngulets yerleşim birimi etrafında bir adet Su-27 ve Dnipro bölgesindeki Koşevoye yerleşim birimi civarında bir adet Su-25 savaş uçağını düşürdüğünü söyleyerek, Donetsk, Lugansk, Herson, Harkiv bölgelerinde de 14 Ukrayna insansız hava aracının vurulduğunu aktardı.

Konaşenkov, "Ukrayna'ya ait bugüne kadar 149 uçak, 112 helikopter, 726 insansız hava aracı, 288 hava savunma füze sistemi, 2 bin 834 tank ve zırhlı araç, 325 çok namlulu roketatar, 1306 obüs ve havan topu, 2 bin 646 özel askeri araç imha edildi." ifadesini kullandı.