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Giriş Tarihi: 28.5.2022 12:33 Son Güncelleme: 28.5.2022 12:41

Rusya'dan yeni hamle! Tsirkon füzesi ateşlendi!

AA
Rusya’dan yeni hamle! Tsirkon füzesi ateşlendi!

Rusya'nın çok konuşulan hipersonik füzesi Tsirkon Barents Denizi’nde test edildi. Ses hızının 10 katına çıkabildiği bilinen Tsirkon'un, 1000 kilometre uzaktaki hedefini başarıyla vurduğu aktarıldı.

Rus ordusu, Barents Denizi'nde hipersonik "Tsirkon" füzesinin test atışını gerçekleştirdi.

1000 KİLOMETRE ÖTEDEKİ HEDEFİ VURDU

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Barents Denizi'nde, "Sovyetler Birliği Filosundan Amiral Gorşkov" fırkateyninden "Tsirkon" hipersonik seyir füzesiyle test atışı yapıldığı belirtildi.

Test atışının yeni silah türlerinin denenmesi kapsamında gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, "Tsirkon" füzesinin yaklaşık 1000 kilometre uzaklıkta bulunan bir deniz hedefini başarıyla vurduğu, füzenin uçuşunun, belirlenen parametrelere karşılık geldiği ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen yıl "Tsirkon"un ilk defa bir gemiden deneme atışının gerçekleştirildiğini bildirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2018'de tanıttığı yeni hipersonik silahların arasında bulunan "Tsirkon"un ses hızının 10 katına (Mach 10) kadar çıkabildiği ve 1000 ila 2000 kilometre menzile sahip olduğu açıklanmıştı.

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Rusya'dan yeni hamle! Tsirkon füzesi ateşlendi!
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