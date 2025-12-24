Rusya’dan yeni hamle! Zaporijya’da bir yerleşim daha ele geçirildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Zaporijya bölgesinde bulunan Zareçnoye yerleşim biriminin Rus güçlerinin kontrolüne geçtiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, Rus birliklerinin cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği öne sürüldü.
"ZAREÇNOYE KURTARILDI"
Açıklamada, "Kuzey askeri grubu birlikleri, Zaporijya bölgesinde Zareçnoye yerleşim birimini kurtardı" ifadelerine yer verildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'da Harkiv bölgesinde Prilipka, Dnipropetrovsk bölgesinde de Andreyevka yerleşim yerlerini ele geçirdiklerini bildirmişti.