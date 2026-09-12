Rusya'dan Zelenski'ye "Moskova" şartı: Görüşmek istiyorsa gelebilir

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Aralık ayında ABD'de gerçekleştirilecek G20 Zirvesi marjında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye istekli olduğu yönündeki açıklamalarına ilişkin konuştu. Sergey Lavrov, "Zelenskiy sürekli seyahat ediyor, hiçbir zaman ülkesinde bulunmuyor. Bizim ise ülkemizde ilgilenmemiz gereken bazı meseleler var. Görüşmek istiyorsa Moskova'ya gelebilir" dedi.

Rusya’dan Zelenski’ye Moskova şartı: Görüşmek istiyorsa gelebilir
İHA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin G20 Zirvesi marjında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya’dan Zelenski’ye Moskova şartı: Görüşmek istiyorsa gelebilir

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Zirvesi kapsamında basın mensuplarına açıklama yapan Lavrov, "Zelenskiy sürekli seyahat ediyor, hiçbir zaman ülkesinde bulunmuyor. Bizim ise ülkemizde ilgilenmemiz gereken bazı meseleler var" ifadelerini kullandı. Lavrov, Zelenskiy'nin Putin ile görüşmek istemesi halinde Moskova'ya gelebileceğini belirterek, "Görüşmek istiyorsa Moskova'ya gelebilir" dedi.

Rusya’dan Zelenski’ye Moskova şartı: Görüşmek istiyorsa gelebilir

"BU BİZİM AÇIMIZDAN BÜYÜK BİR İYİ NİYET GÖSTERGESİ"

Lavrov, "Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov bu konuda zaten konuştu. Bu kişiye davetiye gönderildi. Görüşmek istiyorsa gelsin. Bu halihazırda bizim açımızdan büyük bir iyi niyet göstergesi, çünkü kendisi hala Putin ve ekibiyle temasları yasaklayan kararını iptal etmedi. Dolayısıyla bizde iyi niyet eksikliği yok ancak, anladığım kadarıyla kendisinde iyi karakter eksikliği var" ifadelerini kullandı.

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Rusya’dan Zelenski’ye Moskova şartı: Görüşmek istiyorsa gelebilir
Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
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