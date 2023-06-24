Rusya’nın 15 Temmuz’u

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinde önemli rol üstlenen güvenlik şirketi Wagner, Rusya Savunma Bakanlığı'nın kendilerini ortadan kaldırmak için konvoylarına saldırı düzenlediği iddiasıyla başkaldırı başlattı. Ukrayna'dan Rusya'nın sınır kenti Rostov'a geçen Wagner askerleri kentteki bir Rus Güney Askeri Bölge Karargâh binasını kuşattı, askeri havalimanını ele geçirdi. Kentin kritik yerlerinde kontrol noktası kurmaya çalışan Wagner askerlerine karşı Rus Ordusu beklemeye geçti.Rus lider Vladimir Putin, ulusa sesleniş konuşması yaparak "Karşılaştığımız ihanettir. Kişisel hırslar ve çıkarlar, ülke ve halka yönelik ihanete yol açtı. Silahlı isyan girişiminde bulunan, bunu organize eden, şantaj ve terör yöntemlerine başvuran bütün suçlular kaçınılmaz olarak cezalandırılacaktır. Halkımızın kaderinin belirlendiği bu mücadele, gücümüzün birliğini, bütünleşmesini ve sorumluluğu gerektiriyor. Bizi zayıflatan çekişmelerin bir kenara atılması gerekiyor. Dış düşmanlarımız, bunları bizleri içten bölmek için kullanabilir. Bu yaşananlar toplumu bölme girişimi ve halkın sırtından vurulmasıdır. Rusya'yı tekrar bölmeye izin vermeyeceğiz. Başkomutan olarak gerekli talimatları verdim" dedi.Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin ise "Bugün adamlarımızı öldüren ve 10 binlerce Rus askerin ölümüne neden olanlar cezalandırılacak. Karşımıza çıkanı tehdit olarak kabul edeceğiz ve anında yok edeceğiz. 25 bin insanımız var ve ülkedeki kaosu çözmeye gidiyoruz. 25 bin kişilik taktik ve stratejik gücümüz bekliyor. Herkesi bize katılmaya davet ediyorum. Bu bir askeri darbe değil. Bu adalet harekâtıdır. Eylemlerimiz orduya engel değil. Rus askerlerinin birçoğu bizi destekliyor. Bize destek mesajları gönderiyor" diye konuştu. Prigojin'in Rus Ordusu'nun 2 bin Rus askerinin ölümünü gizlediği ve kendilerine saldırıda bulunduğu iddiasını Rusya Savunma Bakanlığı yalanladı, görüntülerin sahte olduğu belirtildi. Akşam saatlerinde gerilimi düşüren açıklama Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'dan geldi. Lokaşenko, Prigojin'in gerilimi azaltma önerisini kabul ettiğini ve Wagner güçlerinin ilerleyişlerini durdurduğunu açıkladı. Wagner'in kurucusu Prigojin ise "Rus kanı dökülmesin diyerek konvoylarımızı geri çevirdik, plana göre saha kamplarımıza geri döneceğiz" açıklaması yaptı. Kremlin Sözcüsü Peskov da, yaptığı açıklamada, "Wagner lideri Prigojin'nin aleyhindeki ceza davası düşecek, Belarus'a gidecek. Wagner savaşçıları yargılanmayacak. İsyan hareketine katılmayan Wagner üyeleri, Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalayacak" dedi.Rostov, Voronej ve Lipetsk bölgesine giren Wagner, akşam saatlerinde geri çekilmeye başladı.Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya'da yaşananlardan kimsenin vazife çıkarmaması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Bu bağlamda yaşananların en kısa sürede uhuletle ve suhuletle çözülmesi için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi. Betül USTA/ ANKARA