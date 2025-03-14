Rusya’nın ateşkes kararı için geri sayım! Ukrayna’da telaş başladı: Anlaşmayı reddedecek!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin sunduğu '30 günlük ateşkes' teklifine yönelik açıklamasını değerlendirdi. Zelenskiy açıklamasında, "Hepimiz Rusya Devlet Başkanı Putin'in cephede ateşkes fikrine cevaben sarf ettiği son derece öngörülebilir ve manipülatif sözleri duyduk. Aslında şu anda bunu reddetmeye hazırlanıyor. Elbette Putin, Başkan Trump'a bu savaşı sürdürmek ve Ukraynalıları öldürmeye devam etmek istediğini doğrudan söylemekten korkuyor. Bu nedenle Moskova'da ateşkes fikrini öyle ön koşullarla çevreliyorlar ki ya başarısız olacak ya da mümkün olduğunca uzun süre sürüncemede kalacak. Putin bunu sık sık yapıyor; doğrudan 'hayır' demiyor ama işleri uzatıyor ve makul çözümleri imkansız hale getiriyor. Biz bunu Rus manipülasyonunun bir başka raundu olarak görüyoruz" dedi.

Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin'in savaşı sürdürmek istediğini vurgulayarak, Rusya'ya yönelik yaptırımlarla 'baskı kurma' çağrısında bulundu. Acil ateşkesin sağlanması durumunda, ABD'nin bu durumu kontrol etme imkanının olduğunu açıkladığını belirten Zelenskiy, "Bu, Amerika ve Avrupa'nın imkanlarıyla kesinlikle mümkün" ifadelerini kullandı.