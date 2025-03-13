Rusya’nın ateşkes şartları belli oldu

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, ABD'nin Ukrayna ile Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yaptığı görüşmelere dair bilgi aktarmaya başladığını belirterek "Basın üzerinden değil, ikili temaslarda bilgi aldıktan sonra pozisyonumuzu belirleyeceğiz" dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, topraklarından vazgeçmeyeceği yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, Ukrayna'da ilhak ettikleri toprakların Rusya'ya ait olduğunu söyleyerek "Kırım, Sivastopol, Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk, Rusya'nın bölgeleri. Onlar anayasamızda yer alıyor" diye konuştu. Rusya'nın diğer ateşkes şartı ise Ukrayna'nın NATO üyeliğinin ABD'nin gündeminden çıkarılması.

PUTİN'DEN CEPHEYE ÜNİFORMALI ZİYARET

Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna'nın işgal ettiği Kursk bölgesini ziyaret ederek orduya ilerleme emri verdi. Ziyaret, ABD'nin önerdiği 30 günlük ateşkesi Kiev'in kabul etmesinden saatler sonra gerçekleşti. Bu arada Rusya, Kursk'ta Ukrayna'nın kontrolündeki en büyük kenti Suca'yı geri aldı.