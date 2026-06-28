Rusya’nın genç nesli alkolü bıraktı
Moskova'da bir bağımlılık uzmanı, gençler arasında alkol tüketiminin belirgin biçimde düştüğünü açıkladı. Uzmana göre, yeni nesil artık alkol yerine, koşu, tenis, basketbol, futbol ve voleybol gibi sporları tercih ediyor. Sağlıklı yaşam yeni bir moda haline geliyor. Moskova, Rusya'da artık alkol tüketimi ve bağımlılık vakalarının en düşük seyrettiği şehirler arasında yer alıyor. Bu dönüşümün yalnızca satış kısıtlamalarıyla değil, gençlerin boş zaman alışkanlıklarındaki köklü değişimle açıklanabileceği vurgulandı.