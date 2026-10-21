Rusya'nın Kaliningrad bölgesinde Su-30 savaş uçağı düştü

Rusya'nın Kaliningrad bölgesinde Su-30 tipi savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında düştüğü bildirildi. Uçağın yerleşim yerlerinden uzak bölgeye düştüğü ve uçuş sırasında mühimmat taşımadığı ifade edildi.

Rusya’nın Kaliningrad bölgesinde Su-30 savaş uçağı düştü
AA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusuna ait Su-30 tipi savaş uçağının planlı eğitim uçuşu sırasında düştüğü belirtildi.

PİLOTLAR TAHLİYE EDİLDİ

Açıklamada, uçaktaki pilotların fırlatma koltuklarını kullanarak uçaktan ayrıldığı ve karadaki arama kurtarma ekibi tarafından tahliye edildiği aktarıldı.

Pilotların hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisine yer verilen açıklamada, uçağın yerleşim yerlerinden uzak bölgeye düştüğü ve uçuş sırasında mühimmat taşımadığı ifade edildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#RUSYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!