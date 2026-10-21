Rusya'nın Kaliningrad bölgesinde Su-30 savaş uçağı düştü
Rusya'nın Kaliningrad bölgesinde Su-30 tipi savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında düştüğü bildirildi. Uçağın yerleşim yerlerinden uzak bölgeye düştüğü ve uçuş sırasında mühimmat taşımadığı ifade edildi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusuna ait Su-30 tipi savaş uçağının planlı eğitim uçuşu sırasında düştüğü belirtildi.
PİLOTLAR TAHLİYE EDİLDİ
Açıklamada, uçaktaki pilotların fırlatma koltuklarını kullanarak uçaktan ayrıldığı ve karadaki arama kurtarma ekibi tarafından tahliye edildiği aktarıldı.
Pilotların hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisine yer verilen açıklamada, uçağın yerleşim yerlerinden uzak bölgeye düştüğü ve uçuş sırasında mühimmat taşımadığı ifade edildi.
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