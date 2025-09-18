Rusya’nın Kamçatka yarımadasına 7,8 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 7.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin Petropavlovsk-Kamchatsky kentinin 145 kilometre doğusunda 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini aktardı. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi'nin Hawaii'deki Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından tsunami uyarısı yayınladı. Depremdeki can ve mal kaybı olup olamadığı henüz bilinmiyor.

BÖLGE VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Kamçatka Bölgesi Valisi Vladimir Solodov, sosyal medya hesabından Kamçatka'da meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Depremin merkez üssündeki büyüklüğünün 7,2 olarak belirlendiğini belirten Solodov, ilgili servislerin yüksek hazırlık durumuna geçtiğini kaydetti. Solodov, "Yarımadanın doğu kıyısında tsunami tehdidi ilan edildi." ifadesini kullandı.

"YIKIM VE CİDDİ HASAR YOK"

Depremin ardından sosyal tesisler ile konutların incelenmeye başladığını bildiren Solodov, yıkım ve ciddi hasarın bulunmadığını ifade etti. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 128 kilometre doğusunda 10 kilometre derinlikte 7,8 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini bildirmişti. Bölgede 30 Temmuz'da 8,8 ve 13 Eylül'de 7,4 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti.