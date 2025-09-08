Rusya’nın kanser aşısı kullanıma hazır

Rusya'dankansere karşı umut veren bir açıklama geldi. Sputnik'te yer alan habere göre, Federal Tıp ve Biyolojik Ajans Başkanı ve eski Sağlık Bakanı Veronika Skvortsova, Rusya'da geliştirilen kanser aşısının klinik öncesi denemelerinin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Skvortsova üç yıllık preklinik verilerin ilacın güvenliğini ve yüksek etkinliğini doğruladığını belirtti. Tekrarlanan uygulamalarda aşının tümör hacminde yüzde 60-80 azalma ve hayatta kalmada artış gösterdiğini vurguladı.