Rusya’nın Ukrayna’da ilerleyişi sürüyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'da savaştaki eylemlerine dair bilgi paylaşıldı.

'TERÖR SALDIRISI'

Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör saldırısı" düzenlediği belirtilen açıklamada, buna karşılık Ukrayna'nın ulaşım altyapısı, yakıt ve enerji tesisleri ile insansız hava araçları (İHA) üreten bir işletmesinin vurulduğu kaydedildi.

Saldırının hipersonik "Kinjal" füzeleri dahil karadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'larla düzenlendiği aktarılan açıklamada, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu ifade edildi.

2 YERLEŞİM YERİ KURTARILDI

Ukrayna'da 2 yerleşim yerinin Rus güçlerince ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "Harkiv bölgesinde Kuçerovka, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Rovnoye yerleşim birimi kurtarıldı." denildi.