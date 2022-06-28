Rusya’nın Ukrayna’daki AVM saldırısında can kaybı yükseliyor

Ukrayna acil servisleri, Rusya'nın Ukrayna'nın Kremençuk kentindeki AVM'ye düzenlediği saldırıda can kaybının 18'e, yaralı sayısının ise 59'a yükseldiğini açıkladı.
"BU HESAPLANMIŞ BİR SALDIRI"
Rusya'nın Ukrayna'nın Kremençuk kentindeki AVM'ye düzenlediği füze saldırısında can kaybı artıyor. Ukrayna acil servisleri, AVM'ye düzenlenen saldırıda can kaybının 18'e, yaralı sayısının ise 59'a yükseldiğini duyurdu.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, AVM içinde binden fazla kişinin bulunduğunu söyleyerek, "Bu hedef dışı bir füze saldırısı değil, bu hesaplanmış bir Rus saldırısı" dedi.