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Giriş Tarihi: 28.6.2022 09:28 Son Güncelleme: 28.6.2022 09:30

Rusya'nın Ukrayna'daki AVM saldırısında can kaybı yükseliyor

İHA
Rusya’nın Ukrayna’daki AVM saldırısında can kaybı yükseliyor

Ukrayna'nın Kremençuk kentinde bulunan bir AVM, Rus kuvvetleri tarafından hedef alındı. Ukraynalı yetkililerden gelen son dakika haberine göre AVM saldırısında can kaybı 18'e yükseldi.

Ukrayna acil servisleri, Rusya'nın Ukrayna'nın Kremençuk kentindeki AVM'ye düzenlediği saldırıda can kaybının 18'e, yaralı sayısının ise 59'a yükseldiğini açıkladı.

"BU HESAPLANMIŞ BİR SALDIRI"

Rusya'nın Ukrayna'nın Kremençuk kentindeki AVM'ye düzenlediği füze saldırısında can kaybı artıyor. Ukrayna acil servisleri, AVM'ye düzenlenen saldırıda can kaybının 18'e, yaralı sayısının ise 59'a yükseldiğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, AVM içinde binden fazla kişinin bulunduğunu söyleyerek, "Bu hedef dışı bir füze saldırısı değil, bu hesaplanmış bir Rus saldırısı" dedi.

Rus kuvvetleri, Ukrayna'nın Luhansk bölgesindeki Severodonetsk'in kontrolünü tamamen ele geçirdikleri iddia etmiş, geçtiğimiz hafta sonu Rus füzeleri başkent Kiev'i ve liman kenti Odesa'yı vurmuştu.

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Rusya'nın Ukrayna'daki AVM saldırısında can kaybı yükseliyor
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