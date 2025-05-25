Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında can kaybı arttı: “Dünyanın sessizliği sadece Putin’i cesaretlendiriyor”

Rusya'nın Ukrayna’ya yönelik düzenlediği saldırılarda can kaybı arttı. Rus ordusu Kiev de dahil olmak üzere çok sayıda kente 367 İHA ve füze fırlattı. Saldırılarda can kaybı 12, yaralı sayısı ise 60’a yükselirken, Zelenskiy, “ABD’nin ve dünyanın sessizliği sadece Putin’i cesaretlendiriyor” dedi.

Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025 21:24

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda can kaybı arttı. Rus ordusu, başkent Kiev de dahil olmak üzere birçok kente 367 İHA ve füze fırlattı. Saldırılardaki can kaybı 12'ye, yaralı sayısı 60'a yükseldi. Yerel yetkililer, hayatını kaybedenler arasında Zhytomyr bölgesinden 3 çocuğun bulunduğunu açıkladı. Rusya'nın düzenlediği son saldırı, savaşın başından bu yana en büyük saldırı olarak kayıtlara geçti. Ukrayna ordusu, Rusya'nın gerçekleştirdiği saldırılarda 298 insansız hava aracı ve 69 füze fırlattığını aktararak, 266 insansız hava aracının ve 45 füzenin engellendiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, saldırıların ardından ABD'ye Rusya'ya karşı harekete geçmesi çağrısında bulunarak, "ABD'nin ve dünyadaki diğerlerinin sessizliği sadece Putin'i cesaretlendiriyor. Bu tür her terörist Rus saldırısı, Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar için yeterli sebeptir" dedi.