Rusya’ya 2. dünya savaşı’ndan bu yana en büyük saldırı

Ukrayna'nın Rusya'nın Kursk bölgesinde başlattığı operasyonun üzerinden bir hafta geçmesinin ardından, Rusya saldırıyı kontrol altına almak için mücadele ediyor. Kursk bölgesine yapılan saldırı, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Ukrayna'nın Rusya karşı başlattığı en büyük saldırı oldu. Ukrayna'dan "1000 kilometrekare Rus toprağı kontrolümüze geçti" açıklaması geldi. Dünya şimdi yaşananları "Ukrayna, Batı'nın desteğiyle Kursk'a terör saldırısı düzenledi" şeklinde yorumlayan Rusya'nın cevabını bekliyor.