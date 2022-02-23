Rusya’ya 5 koldan kuşatma

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
'in iki gün önce yaptığı açıklamalarla farklı bir boyut kazanan Ukrayna krizinde gerginlik en üst seviyede devam ediyor. Putin, Ukrayna'nın doğusunda bulunan ve Rus ayrılıkçıların kontrolünde olan Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanımıştı. Putin ayrıca Rus askelerinin bölgeye girmesinin de önünü açtı. Putin'in bu adımlarını 'işgal' olarak niteleyen ABD, yaptırımlar hazırlıyor. Avrupa da siyasiler, Putin'e yakın isimler, bankalar, enerji ve savunma sektörü olmak üzere 5 koldan Rusya'yı 'kuşatmak' istiyor.
ŞOYGU VE ZAKHAROVA DA LİSTEDE
BBC'ye göre AB'nin yaptırım uygulayacağı isimler arasında, Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu
ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova
da var.
Yaptırımlar Putin'i kapsamıyor. Ancak Putin'e yakın oligarklar hedefte. İngiltere, Rus oligarklar Gennadi Timçenko, Boris Rotenberg
ve Igor Rotenberg
'ı direkt olarak hedef aldı.
Avrupa Konseyi, Rusya'ya yönelike yaptırım paketini kabul etti.
ABD Başkanı Biden, Kuzey Akım 2 projesini yapan Nord Stream 2 AG adlı firmaya yaptırım uygulanması talimatını verdi.
ABD, Rusya'nın iki büyük mali kurumu olan VEB Bankası
ve Rusya'nın ordu bankası Rospromsvyaz'a yaptırım uygulayacak.
Rusya'nın borca erişimi kısıtlanabilir. Batı'ya karşılık Rusya'dan "Yaptırımlara ölçülü ve ABD'nin hissedeceği şekilde yanıt verilecek" cevabı geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı da "Tek taraflı yaptırımlara karşıyız" dedi.
AYRILIKÇILAR PUTİN'DEN YARDIM İSTEDİ
DONBASS bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu, bir Ukrayna askeri hayatını kaybetti ve 6 asker yaralandı. AGİT, Donbass'ta 1927 ateşkes ihlali yaşandığını duyurdu. Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı liderler Ukrayna ordusuna karşı Rusya Devlet Başkanı Putin'den yardım istedi. Anadolu Ajansı, Rusya'nın yaklaşık 200 araçlık askeri konvoyunun Donbas bölgesi istikametine ilerlediğini belirtti.
DÜNYA MEDYASI BIDEN'I TOPA TUTTU
BEYAZ Saray, Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında planlanan zirvenin "kesinlikle" gerçekleşmeyeceğini duyurdu. Dünya basını ise yaptırımları eleştirdi. New York Times, uzmanların "Açıklanan yaptırımlar etkisiz kalır" görüşünü aktardı. Telegraph gazetesi de yaptırımların yetersiz olduğunu yazdı.
YENİ SEVKİYATLAR SÜRÜYOR
ABD'LI uzay teknoloji şirketi Maxar, Rusya- Ukrayna ve Belarus-Ukrayna sınırına yeni askeri birlik ve teçhizatların konuşlandırıldığını gösteren birkaç uydu görüntüsü yayımladı.
AVRUPA: SAVAŞA HAZIRLIĞIMIZ YOK
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, "Avrupa Birliği'nde hiç kimse savaşa hazırlanmıyor" derken, Fransa'dan da "Ukrayna'yı korumak için askeri güce başvurmayacağız" açıklaması yapıldı.
OHAL İLAN EDİLDİ
İŞTE son 24 saat içerisinde Ukrayna tarafından açıklanan bazı kararlar:
Yedek askerler göreve çağrıldı. 18-60 yaş arası yedek askerler, göreve alınmaya başladı. Askerlerin hizmet süresi en fazla 1 yıl olacak.
30 günlüğüne olağanüstü hal (OHAL) ilan edilecek. OHAL, 30 gün sürecek. Gerekli görülürse uzatılacak.
Parlamento sivillere silah taşıma yetkisi verdi.
Ukrayna, vatandaşlarına Rusya'yı acilen terk etme çağrısı yaptı.