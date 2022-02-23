Giriş Tarihi: 24.2.2022

Rusya’ya 5 koldan kuşatma

Rusya’nın Ukrayna adımına karşılık ABD ve Batı, yaptırımlarla kuşatma cevabına yöneldi. Putin’e en yakın isimler, üst düzey siyasiler, bankalar ile birlikte enerji ve savunma sanayisi hedef alınacak