Rusya’ya hardal yaptırımı!

Rusya'nın Ukrayna
'ya yönelik saldırıları üçüncü haftasına girerken ABD
ve Batı
'dan Moskova
yönetimine yönelik ekonomik yaptırımlar sürüyor. Bu yaptırımların hayatın farklı alanlarına yansımaları da devam ediyor. Son sıradışı bir örnek ABD'de yaşandı. Independent
'ın haberine göre ABD'de bir hardal müzesi, Ukrayna'ya saldırısına tepki göstererek Rus yapımı hardalları kaldırdı. Sosyal medyada viral olan bir fotoğrafta, Wisconsin
eyaletindeki Ulusal Hardal Müzesi
'nin Rus yapımı hardalları kaldırıp yerine bir not yerleştirdiği görüldü. Twitter
'da paylaşılan gönderideki notta "Rus hardalları geçici olarak kaldırıldı. Ukrayna'nın istilası sona erdiğinde ve Rusya, Ukrayna'nın bağımsızlığını tanıyıp saygı gösterdiğinde geri yerleştirilecek" dendi. Paylaşım sosyal medyada birçok etkileşim aldı.
ŞİMDİ SEN DÜŞÜN PUTİN!
Twitter kullanıcılarından biri "Biz şu anda konuşurken Rus hardallarının geri getirilmesi için Putin'in istilayı durdurduğunu zannetmiyorum!!!" yazdı. Bir başka kullanıcıysa "Putin bunu görünce felç geçirecek" ifadelerini kullandı. Müzenin müdürü Barry Levenson
, sergideki değişikliğe ilişkin açıklamasında "Rus hardallarını 'yasaklamadık'. Tek yaptığımız, bu korkunç krizde Ukrayna'yla dayanışma içinde olduğumuzu göstermek için geçici olarak müzede sergilenen birkaç Rus hardalını kaldırmaktı" dedi. Levenson, Rus hardallarına herhangi bir yasak uygulanmadığını tekrarlayarak müzede ya da müzeye bağlı mağazada Rus veya Ukrayna yapımı hardalların zaten satılmadığını belirtti.