Rutte: “ABD’nin Ulusal Güvenlik Stratejisi Avrupa’nın güvenliğine bağlılığı teyit ediyor”

Almanya 'da Başbakan Friedrich Merz ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Rutte, ABD'nin 5 Aralık'ta yayımladığı Ulusal Güvenlik Stratejisi'nin bazı bölümlerinde NATO genişlemesine sınırlama çağrısı yapılmasına rağmen, genel çerçevenin ittifaka olan bağlılığı net biçimde vurguladığını belirtti.

Ulusal Güvenlik Stratejisi'nin Avrupa'nın güvenliği ve NATO'ya bağlılığı teyit ettiğini belirten Rutte, "İttifakın güvende olması için de NATO, Avrupa, Kanada ve ABD arasında güçlü işbirliğinin gerekli olduğunun altını çiziyor." dedi.

"AVRUPALI MÜTTEFİKLER DAHA FAZLASINI YAPMALI"

ABD Başkanı Donald Trump'ın hem ilk hem ikinci döneminde Avrupalı müttefiklerden daha fazla sorumluluk almasını istediğini hatırlatan Rutte, Lahey Zirvesi'nde de bu yönde kararlar alındığını vurguladı.

Rutte, ABD'nin NATO'nun daha fazlasını yapmaya hazır olduğunu gördüğünü kaydetti.