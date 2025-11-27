Rutte’den Rusya açıklaması: “Barış olsa bile Rusya, Avrupa için tehdit”

İspanya basınına yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını sürdürdüğünü belirten Rutte, "Bir Rus devlet başkanı, tarihi yeniden yazma yanılgısı uğruna bir milyon insanını feda etmeye razıysa hazırlıklı olmalıyız. Bu nedenle savunmamıza çok daha fazla para harcamalıyız. Bir barış planı, Rusya'nın Avrupa için uzun vadeli bir tehdit olduğu değerlendirmesini değiştirmez. Ukrayna'da bir barış anlaşması olsa bile Rusya, Avrupa için bir tehdit olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

"GAZZE ÇIKMAZINI ÇÖZEN O OLDU"

ABD Başkanı Donald Trump'ın barış süreçlerindeki rolünü değerlendiren Rutte, Washington'un Gazze dahil birçok çatışmada aktif çözüm üretmeye çalıştığını söyledi.

Rutte, "Avrupalı liderlerle 100'den fazla görüşme yaptık ancak Gazze'de Katar, İsrail ve Filistinlilerle yaşanan çıkmazı çözen ABD Başkanı oldu. Başkan Trump'ın liderliğinden gerçekten memnunum. Onu tamamen destekliyorum." dedi.