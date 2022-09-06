‘S-400 konusunda bir sıkıntı yok’

Birleşik Rusya Partisi Yüksek Konseyi Büro üyesi ve Rusya Federasyonu Konsey üyesi Andrey Klimov, AK Parti'nin davetlisi olarak Türkiye'ye ziyarette bulundu. AK Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, TBMM Rusya ile Dostluk Grubu Başkanı Murat Baybatur ile görüşen Klimov, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Klimov, şu mesajları verdi:Rusya-Türkiye ilişkileri gerçekten yüksek seviyede. Bu hem Türkiye hem Rusya'nın lehinedir. Politik ilişkiler hakkında devletlerimiz eşsiz ilişkiler kurmuştur.(S-400 konusu) Bu görüşmeler sükûnet gerektirir. Zaman zaman dedikodu çıkar. Tek bir şey diyebilirim. Bence S-400 konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Bunun gibi ticari tecrübelerimiz oldu. Olumluydu. İki taraf için faydalı bir şeydir. Üçüncü ülkelere karşı yapılan bir şey değildir. Çünkü S-400 savunmadır. Mesela Yunanistan'a Amerika'nın sattığı uçaklar farklıdır. Taarruz silahları o.Ortak çabalarla bu sorunları da hallederiz. Moskova'nın hem Şam'la hem Ankara'yla çok açık kuvvetli ve ciddi bir diyaloğu var. Onun için bir yıl değil on yıl içinde biriken tüm problemlerin çözümü için potansiyelimiz var. Bunun için temkinli iyimserlikle bu duruma bakıyorum.(Tahıl anlaşmasına yeni düzenlemeler gelir mi?) Bunun gereğini görmüyorum. Eşsiz bir şey yapılmış diye düşünüyorum. Türkiye de aracılık yaptı. Bu çalışma devam etmektedir. Ukrayna bu malı satıyorsa Avrupa da alıyorsa bu onların ilişkileridir.Kasım ayında İstanbul'da Asya Politik Partisi'nin kongresi yapılacak. Asya ve Avrasya'dan 400'den fazla parti katılacak.