Sabah namazında katletti: 100 ölü

ünyaya ve insani her tür değere meydan okuyan terör devleti İsrail vahşi soykırımlarına bir yenisini daha ekledi. İsrail'in Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı okula dün şafak vakti düzenlediği saldırıda en az 100 kişi öldü, onlarca kişi de yaralandı. İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Ed Derac Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Et Tabiin Okulu'na saldırı düzenledi. Gazze'deki hükümet medya ofisi tarafından yapılan açıklamada, "İsrail saldırıları, sabah namazı kılan sivilleri hedef aldı ve bu durum can kaybında hızlı bir artışa neden oldu" denildi. Verilen bilgilere göre; binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilenlerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleşen saldırıda en az 100 kişi öldü, onlarca kişi ise yaralandı. Yerel kaynaklar, cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığını ve çıkan yangın nedeniyle yandığını kaydetti. Sivil savunma ekiplerinin etrafa dağılan ceset parçalarını toplamakta güçlük çektiği belirtildi. İsrail ordusu ise Hava Kuvvetleri'nin, Hamas'ın karargâh olarak kullandığı Tabiin Okulu'nu bombaladığını duyurdu.Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Bakanı Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı açıklamada, okul saldırısının İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da her gün işlediği katliamların devamı olduğunu ifade etti. Ebu Rudeyne, bu saldırının İsrail'in şüphe uyandıran uluslararası sessizlik karşısında, "kitlesel katliamlar ve her gün işlenen cinayetler politikası" yoluyla Filistin halkını yok etme çabalarını doğruladığını kaydetti. ABD'nin silah ve askeri teçhizat satın alması için İsrail'e 3.5 milyar dolar vereceğini açıkladığı bir dönemde Gazze halkına karşı yeni bir katliam işlendiğine dikkati çeken Ebu Rudeyne, "Bundan ve İsrail'in 10 aydır devam eden diğer katliamlarından ABD sorumludur" dedi.İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli gazeteci daha hayatını kaybetti. Açıklamaya göre, İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, Filistin Televizyonu'nda çalışan Temim Ahmed Ebu Muammer ile El-Aksa Kanalı çalışanı Abdullah Mahir es-Susi isimli gazeteciler yaşamlarını yitirdi. İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısı 168'e yükseldi.Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in 100'den fazla Filistinliyi öldürdüğü okul saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "İsrail, Gazze şehrinin Derac Mahallesi'ndeki bir okul binasına sığınmış yüzden fazla sivili katlederek insanlığa karşı yeni bir suç işlemiştir. İsrail'i durdurmak için adım atmayan uluslararası aktörler, bu suçlara ortak olmaktadır" denildi.