SABAH, nefes kesen tahliye planını açıklıyor: Sudan’daki 2 bin 600 Türk tek yürek

Afganistan'daki kriz, Rusya-Ukrayna savaşı ve pandemide vatandaşlarını yalnız bırakmayan Türkiye, Sudan'daki çatışmalarda da zorlu şartlar altında tahliye operasyonları gerçekleştiriyor. Çatışmaların ilk gününden bu yana vatandaşlarıyla temasta olan Türkiye, birçok ülkenin aksine yalnızca büyükelçilik personelinin değil ülkedeki vatandaşlarının güvenliği için de düğmeye bastı.Tahliye için vatandaşlardan kimlik, pasaport, sürücü belgesi, eşi yabancı olan vatandaşlar için evlilik cüzdanı, çocuklarının kimliği ve seyahat belgesi olmayan vatandaşlar için doğum belgesi istendi. Fotokopi ya da örnek belgelerin orijinal başka kimlikle desteklenmesi istendi. 23 Nisan'da üçüncü ülkeler üzerinden ilk tahliye operasyonu başladı. Tahliye süresi 22-24 saat olarak planlandı.Al Salaam Otel, Nur Camii, Wad Medeni olmak üzere 3 toplanma yeri belirlendi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün akşam katıldığı canlı yayında bin 490 Türk vatandaşının otobüslerle yola çıktığını, 640'ının Etiyopya'ya ulaştığını açıkladı. Çavuşoğlu, "Bunlardan 189'u sınırı geçti, Addis Ababa'ya doğru gidiyor. Uçak planlamamızı yapıyoruz" dedi. Türk tahliye kafilesinde Azerbaycan, Japonya, Çin, Meksika, Yemen gibi çok sayıda ülke vatandaşı da yer aldı.Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Sudan'da tarafların dün gece yarısından itibaren ülke genelinde 72 saatlik ateşkes için anlaştığını duyurdu..Sudan'da15 Nisan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar sürüyor. BM, hayatını kaybedenlerin sayısının 427'ye yükseldiğini bildirdi. Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.Dışişleri Bakanlığı'nın tahliye için belirlediği 3 noktadan Mescidi Nur Camii'nde yaklaşık 500 kişinin dün sabahtan beri bekleyişi sürüyor. Sokaklarda çatışmaların ve patlamaların bir an olsun kesilmediği Sudan'da Türk vatandaşlarının toplanması için belirlenen Nur Camii önünde patlama olması tahliyeyi geciktirdi. Buna rağmen 140 kişi 3 otobüsle 23 Nisan'da Hartum'un güneydoğusundaki Vad Medeni kentinden yola çıktı. Telefon hatlarındaki hasar, elektrik-su kesintileri ve çatışmaların yoğunlaşmasına rağmen vatandaşlarla irtibat kesilmedi.Patlama sesleri arasında dayanışmasıyla duygulandıran Sudan'daki 2 bin 600 Türk tek yürek oldu. Daha önce tanımamalarına rağmen zor durumdakilere kapılarını açtılar. Ülkede kıtlık çekilen ilaç ve yemeklerini paylaştılar. Nyala'daki Türkiye-Sudan Araştırma Hastanesi ise zor şartlarda hizmete devam ediyor.