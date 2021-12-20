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Giriş Tarihi: 21.12.2021

SABAH’a Karabağ ödülü

ANKARA
SABAH’a Karabağ ödülü
Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgali altındaki bölgeleri kurtardığı savaşta, Azerbaycan'a enformasyon desteği veren gazetecilere ödülleri takdim edildi. Azerbaycan'ın öz topraklarını Ermenistan işgalinden kurtardığı 44 günlük mücadelede kamuoyunun doğru bilgiye ulaşması noktasında önemli katkı sunan SABAH gazetesi, merkezi Azerbaycan'da bulunan Toplumsal Siyasal Uluslararası Çalışma Merkezi (İSBAM) tarafından 'Zafer Medya Ödülü'ne layık görüldü. Ödül, gazetemiz Diplomasi ve Savunma muhabiri Betül Usta'ya Ankara'da bir otelde düzenlenen törenle takdim edildi. Ödül töreninde konuşan İSBAM Başkanı Samir Adıgözelli, Türk basınının Karabağ mücadelesinde Azerbaycan'a önemli katkı sunduğunun altını çizerek teşekkür etti.
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SABAH’a Karabağ ödülü
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