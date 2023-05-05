SABAH’ı bırak FETÖ’ye bak

FETÖ'nün yeni merkez ilan ettiği Almanya'da iç istihbarattan sorumlu gizli servis, çıkardığı son yıllık faaliyet raporunda örgütün faaliyetlerine değinmezken, SABAH'ın haberlerine yer verdi. SABAH'ın, terör örgütü FETÖ'nün mensuplarıyla ilgili yaptığı haberlere yer veren gizli servis, ülkedeki FETÖ'cülerle ilgileneceğine, yayınları konu etti.Almanya'da en çok Türk'ün yaşadığı, en büyük nüfusa sahip olan Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nin iç istihbarat servisi olan Anayasayı Koruma Dairesi, SABAH'ın başta Almanya olmak üzere Avrupa'da saklanan FETÖ'cülerin izini sürüp bunları deşifre ettiğini belirtti. Gizli servis yıllık raporunda, "Gazeteye bu bilgiler, 'Özel İstihbarat Servisi' tarafından sağlanıyor" ifadesine yer verildi.Ülkede iç güvenliği tehdit eden unsurlara yer veren ve PKK, DHKP-C gibi terör örgütlerinin Almanya'daki faaliyetleri hakkında bilgi içeren raporda FETÖ'nün kollanması dikkat çekti. Raporda FETÖ hakkında tek bir olumsuz ibare bulunmadığı görüldü. FETÖ'cüler, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Almanya'yı yeni üs belirlemiş ve yüzlerce FETÖ'cü bu ülkeyı sığınma başvurusunda bulunmuştu.Kuzey Ren Vestfalya iç istihbaratının yıllık raporunda SABAH ile ilgili bölümde şu ifadelere yer verildi: Türkiye ve hükümet yanlısı olarak tanımlanabilecek olan SABAH Gazetesi Eylül 2022'den itibaren Almanya'da ve Avrupa'da yaşayan kişiler hakkında bir dizi haberler yayınlamaya başladı. Bu kişiler, Türk hükümeti tarafından muhalif ve hatta devlet düşmanı olarak sınıflandırılıyor. İfşa etme şeklindeki haberler bu kişilerin nerelerde yaşadıklarına yer verdiği gibi, kişilerin adres bilgileri gibi kişisel bilgilerini içeriyor. SABAH Gazetesi bu bilgilerin "Özel İstihbarat Servisi", yani "haber hizmeti ekibi" tarafından toparlandığını bildiriyor.