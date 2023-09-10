Sabıkalı bozayı öldürüldü

ABD'de insanlara zarar verdiği belirlenen nesli tehlike altındaki türler arasında yer alan bir Kuzey Amerika bozayısı öldürüldü. Independent'te yer alan habere göre, Kuzey Amerika bozayısı temmuz ayında Yellowstone Ulusal Parkı yakınlarında yürüyüşe çıkan bir kadını öldürdü. 2020'de ABD'nin Idaho eyaletinde bir adamı da yaralayan bozayı ve yavrusu, 2 Eylül'de West Yellowstone kasabası yakınlarındaki bir evin mutfak camını kırarak köpek maması çaldı. Yavruyu yakalayan yaban hayatı görevlileri, 10 yaşındaki ayıyı, Nesli Tehlike Altındaki Türler Yasası kapsamında korunduğundan ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi'nden izin aldıktan sonra o akşam vurarak öldürdü. Yaban hayatı görevlileri ölümcül saldırının ardından evlere, kamp alanlarına ve popüler yürüyüş yollarına yakınlığı nedeniyle bozayıyı yakalamak için birkaç başarısız girişimde bulunmuştu.