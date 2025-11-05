Sadiq Khan New York’un ilk Müslüman belediye başkanını tebrik etti
Londra'nın ilk Müslüman belediye başkanı olan Sadiq Khan, New York’un ilk Müslüman belediye başkanı seçilen Zohran Mamdani’yi kutladı.
Khan sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "New Yorkluların umut ve korku arasında iki net seçeneği vardı. Londra'da olduğu gibi umut kazandı." dedi.
TARİHİ BAŞARIYA ÖVGÜ
2016'dan bu yana Londra Belediye Başkanı olarak görev yapan Londra'nın ilk Müslüman belediye başkanı Pakistan kökenli Khan, Mamdani'yi "tarihi kampanyasından ötürü tebrik ettiğini" belirtti.
Demokrat Parti adayı Mamdani, resmi olmayan ilk sonuçlarına göre oyların yüzde 50,4'ünü alarak New York'un ilk Müslüman belediye başkanı oldu.