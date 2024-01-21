Sadist askerler

Siyonist İsrail ordusu, yaklaşık dört aydır Gazze Şeridi'ne ölüm yağdırmaya devam ederken bölgeden dehşet verici görüntüler gelmeye devam ediyor. Kadın çocuk demeden sivilleri bilinçli bir şekilde hedef alan, mezardaki cesetleri çıkarıp dozerlerle üstlerinden geçen katil ordusunun askerleri, vahşette sınır tanımıyor. Siyonist İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'ndeki geniş bir yerleşim alanının tamamını havaya uçurdukları esnada sevinç çığlıkları attıkları görüntüler ortaya çıktı. Tank üzerinden çekildiği anlaşılan görüntüde, patlamanın gerçekleşeceği alanı güvenli bir mesafeden izleyen İsrail askerlerinin patlama esnasında sevinç çığlıkları attığı ve alkışladığı, yerleşim bölgesinin tamamında ise yoğun dumanların yükseldiği görülüyor. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250'si kadın olmak üzere 24 bin 927 Filistinli öldürüldü, 62 bin 388 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.İsrail ordusu, dün sabah Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin güneyinden çekilirken geride kazılarak tahrip edilmiş mezarlar bıraktı. İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yaptığı yazılı açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bazı mezarları açarak cesetleri çıkardığını doğrularken, bunun Hamas'ın elinde olan ve öldüğü bildirilen İsrailli esirlerin buralara gömülüp gömülmediğini anlamak için yapıldığını savunmuştu. Kazılan mezarlarda İsrailli esirlere ait olmadığı belirlenen cesetlerin "saygı çerçevesinde" iade edildiği ileri sürülmüştü. Mezarlıkta çok sayıda kabrin yıkıldığı ve bazı cenazelerin ortaya saçıldığı görüntülere yansımıştı.İsrail'de hem savaş kabinesi hem de ordu içindeki kriz büyüyor. The New York Times gazetesinin ismi açıklanmayan bazı İsrailli generallere dayandırdığı haberinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde "Hamas'ı dağıtma konusunda kat edilen sınırlı ilerlememenin" ordunun üst kademesinde şüphelere yol açtığı ifade edildi. İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarının başında hedeflenenden daha küçük bir bölgeyi kontrol ettiğine yer verilen haberde, bazı İsrailli komutanların hükümetin Gazze stratejisinin "beklenenden daha yavaş olan gidişat" nedeniyle hayal kırıklığı yarattığını ifade ettiği ve esirlerin askeri yollardan ziyade diplomasi yoluyla serbest bırakılabileceği sonucuna vardıkları kaydedildi. Haberde, İsrailli üst düzey askerlerin "esirlerin serbest bırakılması" ve "Hamas'ın yok edilmesinin" birbiriyle çelişen iki hedef olduğu ve Hamas'ı tamamen dağıtmayı amaçlayan uzun süreli bir savaşın büyük olasılıkla İsrailli rehinelerin hayatına mal olacağı görüşünde oldukları belirtildi. İsrailli komutanların, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze saldırıları sonrası döneme ilişkin "kaçamak" açıklamalarının kısmen de olsa ordunun içinde bulunduğu "kötü durumun" sebeplerinden biri olduğu görüşüne yer verildi.Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu" açıklamasına rağmen Orta Doğu'da iki devletli çözüm gündemiyle bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplanacak. Öte yandan önceki gün ABD Başkanı Joe Biden, telefonda konuştuğu Netanyahu'nun iki devletli çözümü kabul edebileceğini söylemişti. Ancak bu açıklamalar sonrası, Netanyahu bu çözümü reddettiğini kaydetti.BİR yanda işgalci İsrail güçleri diğer tarafta işgalci Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor. İşgalci Yahudi yerleşimciler, İsrail güçlerinin gözü önünde Batı Şeria'nın Ramallah ve El Halil kentlerindeki Filistinlilerin yaşadığı yerleşim birimlerine saldırdı. Filistinliler, koyunları çalmak isteyen Yahudi yerleşimcileri engellemeye çalıştı. Maddi hasar meydana gelirken, 2 Filistinli de yaralandı. Öte yandan İsrail ordusu, El Halil kentine bağlı Ras el- Cura ile Bir el-Mahcer beldelerine baskın düzenledi. Kasım ayında öldürülen Nasr ve Abdulkadir el-Kavasmi'nin ailelerine ait 2 ev patlayıcılarla havaya uçuruldu.