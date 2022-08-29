Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, açlık grevine başladı
Giriş Tarihi: 29.8.2022 22:38

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, açlık grevine başladı

AA
Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, açlık grevine başladı

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, silahlı çatışmalar durana kadar açlık grevine başlama kararı aldı.

Sadr'ın sağ kolu sayılan müstafi milletvekili Hasan Azari, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada, "Liderimiz, şiddet ve silahlı çatışma bitene kadar açlık grevine başladı." dedi.

Azari, tarafları silahlı çatışmayı sonlandırmaya çağırdı.

Bağdat Yeşil Bölge'de Sadr'a bağlı milislerle hükümet güçleri ve Haşdi Şabi milisleri arasında yer yer silahlı çatışma yaşanıyor.

Sadr yanlısı kişiler, liderlerinin siyasetten çekilme kararı sonrası Yeşil Bölge'deki hükümet ve cumhurbaşkanlığı sarayını basmıştı.

Mukteda es-Sadr'a yakın kişilere müdahalede bulunan askerlerin açtığı ateş sonucu 8 kişinin öldüğü, 100'ün üzerinde kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

SADR YANLILARI DAHA ÖNCE DE MECLİS'İ BASMIŞTI

Mukteda es-Sadr, İran'a yakın Şii gruplarla arasındaki anlaşmazlık nedeniyle hükümetin kurulamaması üzerine Sadr Hareketi'ne mensup milletvekillerini istifa ettirmişti.

Ardından İran'a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin, başbakan adayı olarak Muhammed Şiya Sudani'yi belirlemesi üzerine Sadr yanlıları, 30 Temmuz'da Yeşil Bölge'ye girerek Meclis binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı.

Şii lider Sadr, 2 Ağustos'ta destekçilerine Meclis'ten ayrılarak oturma eylemine binanın çevresinde devam etmeleri çağrısı yapmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, açlık grevine başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA