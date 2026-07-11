Sağlık Bakanlığı'ndan Venezuela'ya ilaç filosu
Sağlık Bakanlığı'nca, Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından ülkenin sağlık alanındaki ihtiyaçlarının karşılanmasına destek amacıyla hazırlanan 25 palet ilaç ve tıbbi sarf malzemesi bölgeye gönderildi. Bu kapsamda, 31 kalem (4 palet) ilaç ile 36 kalem (21 palet) tıbbi sarf malzemesi temin edildi. Yaklaşık 16 ton 400 kilogram ağırlığındaki insani yardım malzemeleri arasında antibiyotikler, ağrı kesiciler, anestezi ilaçları ve acil müdahalede kullanılan ilaçların yanı sıra enjektör, intravenöz kateter, steril eldiven, ventilatör devreleri, cerrahi önlük, pansuman malzemeleri, oksijen maskeleri ve çeşitli tıbbi sarf malzemeleri yer alıyor. Venezuela'da 24 Haziran'daki depremlerin ardından yaklaşık 4 bin kişi yaşamını yitirdi.