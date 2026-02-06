Sahada hazırlık, masada belirsizlik

ABD'nin İran'a yönelik olası saldırısının önüne geçilmesi için yeniden başlatılan müzakerelerde belirsizlik yaşanırken sahada ise iki taraftan da hamleler geliyor. İran'ın Sudan'da yapılmasını istediği müzakerelerin nasıl ve hangi formatta yapılacağı belirlenemedi. Öte yandan ABD bölgedeki askeri varlığını artırmaya başlarken İran Devrim Muhafızları da füze tünellerinden fotoğraflar paylaştı. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir E-11A jeti Suudi Arabistan'a konuşlandı. NATO'nun Almanya'daki Spangdahlem Hava Üssü, 7/24 çalışmaya başladı. İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya da savaşın başlaması durumunda tüm bölgeyi ve ABD'nin bütün üslerini içine alacağını söyledi.