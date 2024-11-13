‘Şahin kadro’ geliyor

ABD'nin yeni Başkanı seçilen Donald Trump'ın kamu kurumlarının başına ve kabinesine alacağı isimler şekillenmeye başladı. Trump'ın yeni yönetiminde yer alacak isimler arasında Çin karşıtları ve İsrail destekçileri dikkat çekti. Susan Summerall Wiles, Beyaz Saray Genel Sekreterliği görevine getirildi. Trump, eski göç idaresi yöneticisi Tom Homan'ın Göç Vaadi ve İç Güvenlik Bakanlığı'ndan sorumlu olacağını, Çevre Koruma Ajansı'nın başına Lee Zeldin'i getirdiğini duyurdu. Ulusal Güvenlik Danışmanlığı koltuğu için Çin karşıtı Michael Waltz'ı seçti. Dışişleri Bakanlığı için Florida Senatörü Marco Rubio'nun ismi geçiyor.