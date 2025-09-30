Sahte diploma suçlaması

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu hakkında, sahte diploması suçlamasıyla şikâyette bulunuldu. Le Figaro'nun haberine göre, Ulusal Eğitim Sistemi Kamu Çalışanları Sendikası avukatı Vincent Brengarth, Lecornu hakkındaki hukuk yüksek lisans diplomasına dair şikâyetin iletildiğini açıkladı. Lecornu, yüksek lisans öğrenimini tamamlamadığı halde kamuoyunu kamu hukuku alanında yüksek lisans derecesi olduğuna inandırmakla ve sahip olmadığı bir diplomayı varmış gibi kullanmakla suçlandı. Haber sitesi Mediapart, Lecornu'nun "hukuk yüksek lisans diplomasının" gerçek olmadığını ileri sürmüştü.