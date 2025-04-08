Sahte doktor kalp ameliyatında 7 kişiyi öldürdü

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde "sahte doktor", ocak-şubat döneminde kalp ameliyatı yaptığı 15 kişiden 7'sinin ölümünün ardından gözaltına alındı.

Hindustan Times'ın haberine göre Narendra John Camm adıyla bilinen "doktorun" asıl isminin Narendra Vikramaditya Yadav olduğu belirtildi. Polis, Yadav'ın "tıp diplomasında ve evraklarda sahtecilik yapmak, bu evrakları başkalarına zarar verme veya kandırma amacıyla kullanmakla suçlandığını" ifade etti.