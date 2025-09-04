Sahte içerikler cezalandırılacak

Almanya, yapay zeka ile üretilen veya değiştirilmiş sahte içeriklere (deepfake) karşı kişilik haklarını korumayı hedefleyen yeni bir yasa tasarısı hazırladı. Tasarıya göre, yapay zeka yoluyla yapılan manipülasyonlar artık Alman Ceza Kanunu'nda özel bir suç maddesi olarak düzenlenecek. Bu kapsamda son yıllarda hızla artan "deepfake" içeriklerinin kişilik hakları açısından ciddi tehdit oluşturduğu vurgulanırken, "Özellikle kadın ve kız çocuklarının rızaları dışında cinsel içeriklere monte edilmesi en sık rastlanan vakalar arasında yer alıyor. Yüzlerin, mimiklerin, jestlerin veya seslerin değiştirilerek gerçeğe çok yakın sahte görüntüler üretilmesi, mağdurlar üzerinde ağır etkiler bırakıyor" denildi. Tasarıya göre, bilgisayar teknolojisiyle üretilmiş veya değiştirilmiş, gerçeğe uygunmuş gibi görünen ses ya da görüntü kayıtlarını başkalarıyla paylaşarak bir kişinin kişilik haklarını ihlal edenler cezalandırılacak. Bunun yanı sıra yasa tasarısı ölmüş kişilerin onurunu korumaya, ağırlaştırıcı hallerde cezaların artırılmasına yönelik hükümler içeriyor.