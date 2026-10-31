Saldırı mı diplomasi mi?
ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance'in, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimleri yaklaşırken son günlerde planlanan programlarını iptal ettiği bildirildi. Söz konusu iptallerin, ABD'nin İran'a yönelik olası yeni saldırı planlarıyla aynı döneme geldiğine dikkat çekildi. Katarlı arabulucu heyetin ise dün Tahran'a gittiği öğrenildi. ABD medyasına göre Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu Mekke İttifakı'nın hafta başında yaptığı İran ziyareti de ABD'nin olası yeni saldırısını önleme amaçlıydı. Al Jazeera kanalı ise diplomasiye şans verilmesi halinde İran ile ABD heyetlerinin önümüzdeki günlerde İstanbul ya da Doha'da bir araya gelebileceklerini belirtti.