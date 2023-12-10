Salgın hastalıklar her yere yayılıyor

Gazze'deki 2.3 milyon kişi sadece İsrail'in havadan ve karadan aralıksız süren bombardımanıyla boğuşmuyor. Açlık, yokluk, soğuk hava şartları ve barınak problemlerinin yanı sıra salgın hastalıklarla da mücadele ediyor. Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesinde görev yapan acil servis doktoru İmad Hams, özellikle mülteci kamplarında salgın hastalıkların arttığına dikkat çekerek şunları söyledi: "Mülteci kamplarında yaptığımız incelemelerde, nüfusun artması, içme suyu kaynaklarına erişilememesi ve bozulmuş gıdalar nedeniyle büyük bir hepatit salgını tespit ettik."