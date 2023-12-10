Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Salgın hastalıklar her yere yayılıyor
Giriş Tarihi: 10.12.2023

Salgın hastalıklar her yere yayılıyor

DIŞ HABERLER
Salgın hastalıklar her yere yayılıyor
Gazze'deki 2.3 milyon kişi sadece İsrail'in havadan ve karadan aralıksız süren bombardımanıyla boğuşmuyor. Açlık, yokluk, soğuk hava şartları ve barınak problemlerinin yanı sıra salgın hastalıklarla da mücadele ediyor. Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesinde görev yapan acil servis doktoru İmad Hams, özellikle mülteci kamplarında salgın hastalıkların arttığına dikkat çekerek şunları söyledi: "Mülteci kamplarında yaptığımız incelemelerde, nüfusun artması, içme suyu kaynaklarına erişilememesi ve bozulmuş gıdalar nedeniyle büyük bir hepatit salgını tespit ettik."
ARKADAŞINA GÖNDER
Salgın hastalıklar her yere yayılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA