Salmonella krizi geçti mi? Ferrero çikolataları yeniden raflarda, ancak hastalık saçan o ürün yok

TÜKETİCİLER ENDİŞE DUYUYOR

Ayrıca Ferrero şirketine ait ürünlerin yeniden piyasaya çıkmasına rağmen tüketiciler tarafından endişe duyulması nedeniyle tüketilmemesi ve başka markalara yönelmesi tahmin ediliyor.

ÖZÜR AÇIKLAMASI YAYINLAMIŞTI

Yaşanan skandal sonrası ilk olarak kısa bir özür açıklaması yayınlayan Ferrero şirketi, üretime başlamasının ardından henüz bir açıklama yapmadı.