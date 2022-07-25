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Giriş Tarihi: 25.7.2022 15:51 Son Güncelleme: 25.7.2022 16:15

Salmonella krizi geçti mi? Ferrero çikolataları yeniden raflarda, ancak hastalık saçan o ürün yok

İHA
Salmonella krizi geçti mi? Ferrero çikolataları yeniden raflarda, ancak hastalık saçan o ürün yok

Geçtiğimiz aylarda Ferrero marka Kinder sürpriz yumurtalarında yayılan Salmonella virüsü gündemi olduça meşgul etmişti. Avrupa'nın neredeyse tamamında üretimini durduran şirketin ürünlerin Belçika'da yeniden raflarda olduğu; ancak Kinder yumurtalarının satılmadığı görüldü.

Belçika'da yaşanan salmonella bakterisi krizi nedeniyle üretimi durdurulan Ferrero çikolata fabrikasının şartlı olarak yeniden üretime başladığı açıklanırken, skandal nedeniyle piyasadan çekilen yumurta şeklindeki çikolataların ise hala raflara dönmediği öğrenildi.
İtalyan merkezli Ferrero çikolata fabrikasının geçtiğimiz Nisan ayında, Belçika'nın Arlon şehrinde bulunan üretim tesislerinde salmonella bakterisine rastlanması nedeniyle Belçika, fabrikanın üretim ruhsatını iptal etmişti.

YUMURTALAR RAFLARDA YOK

Belçika'nın hijyen ve sağlık denetiminden sorumlu kurumu AFSCA tarafından kapatılma kararı verilen fabrikanın gerekli temizlik ve değişiklikleri yapması üzerine, aynı kurum tarafından denetimli üretim koşuluyla fabrikanın yeniden çalışmasına izin verildiği açıklandı. Yetkililer, en az 3 ay süreyle yapılacak üretimin detaylı şekilde denetimlerden geçirileceğini belirtiyor. Söz konusu ürünlerden bazılarının yeniden piyasaya çıktığı ancak raflarda sürpriz yumurtaların yer almadığı görüldü.

TÜKETİCİLER ENDİŞE DUYUYOR

Ayrıca Ferrero şirketine ait ürünlerin yeniden piyasaya çıkmasına rağmen tüketiciler tarafından endişe duyulması nedeniyle tüketilmemesi ve başka markalara yönelmesi tahmin ediliyor.

ÖZÜR AÇIKLAMASI YAYINLAMIŞTI

Yaşanan skandal sonrası ilk olarak kısa bir özür açıklaması yayınlayan Ferrero şirketi, üretime başlamasının ardından henüz bir açıklama yapmadı.

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Salmonella krizi geçti mi? Ferrero çikolataları yeniden raflarda, ancak hastalık saçan o ürün yok
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