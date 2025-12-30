Şam güçleri, Tartus ve Lazkiye’de konuşlandı

Suriye'nin istikrarını baltalamak isteyen terör örgütü SDG ve Dürzilerden sonra Esad rejimi kalıntılarının önceki gün düzenlediği kanlı provokatif eylemlere karşı Şam güçleri harekete geçti. Suriye Savunma Bakanlığı, güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan silahlı saldırıların ardından Lazkiye ve Tartus'a zırhlı birliklerin konuşlandırıldığını bildirdi. Devrik Baas rejimine yakınlığıyla bilinen Suriye ve Yurtdışındaki Aleviler İslam Konseyi Başkanı Gazal Gazal'ın, "siyasi federasyon ve kendi kaderini tayin hakkı" talebiyle gösteriler yapılması çağrısında bulunmasının ardından Lazkiye, Tartus ve Humus illerinde protestolar düzenlenmişti. Bazı gruplar güvenlik güçleriyle çatışmış, maskeli silahlı kişiler güvenlik güçlerine ve sivillere ateş açmıştı. Çıkan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetti, 108 kişi de yaralandı.