Şam kırsalında DEAŞ’a darbe: Terör hücresi çökertildi
Suriye güvenlik güçleri, başkent Şam’ın kırsalında terör örgütü DEAŞ’a bağlı bir hücreyi düzenlenen operasyonla çökertti.
Suriye'de başkent Şam'ın kırsalında terör örgütü DEAŞ'a bağlı hücrenin çökertildiği duyuruldu.
Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye İçişleri Bakanlığı açıklamasına yer verdi. Açıklamada, Şam kırsalındaki Vadi Berdi'de yer alan Cedide eş-Şeybani beldesinde DEAŞ'a bağlı bir hücrenin çökertildiği ifade edildi.
ABD ordusu, 13 Aralık'ta Suriye'de bir DEAŞ militanının düzenlediği silahlı saldırıda 2 ABD askeri ve 1 vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Suriye'nin orta kesiminde yer alan Humus ilindeki Ali Bin Ebi Talip Camisi'nde 26 Aralık 2025'te cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmiş, 18 kişi de yaralanmıştı.
Suriye'nin Humus ilinde terör saldırısını gerçekleştiren 2 DEAŞ mensubu 12 Ocak'ta yakalanmıştı.