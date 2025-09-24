Şam-Tel Aviv arasında anlaşma yakın iddiası

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Suriye ve İsrail'in "gerginliği azaltma anlaşmasına varmaya yakın olduğunu" ifade etti. ABD'li temsilci, "gerginliği azaltma" anlaşmasına varılması halinde Tel Aviv'in Suriye'ye saldırılarını "durduracağını", Şam yönetiminin de İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ne yakın bölgelere ağır askeri ekipman ve makine yerleştirmeyeceğini dile getirdi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da Suriye'nin uluslararası topluma dönüş sürecinde olduğunu belirterek "İsrail'le yapılacak herhangi bir anlaşmanın başarısı, bölgede barışın yaygınlaşmasına yardımcı olacaktır" dedi.