Şam’da meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı

Suriye'nin başkenti Şam'ın Mezze bölgesinde dün gece art arda iki patlama meydana geldiği ve ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaralandığı açıklandı. Bölgede büyük korku ve paniğe yol açan patlamalardan birinin nedeninin üç katlı bir binayı hedef alan bir füze saldırısı olduğu iddia edildi. Patlamalara ilişkin ilk incelemelerde 1 kadının yaralandığı bildirildi. Olayın ardından güvenlik güçleri bölgeye sevk edilirken, polis Mezze 86'ya giden tüm yolları trafiğe kapattı. Suriye resmi haber ajansı SANA'nın, bir askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, "Şam'daki bölgelere yönelik hain saldırı, mobil bir platformdan fırlatılan füzeler kullanılarak gerçekleştirildi" ifadeleri yer aldı.