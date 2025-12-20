Şam’da Papa’nın hediye ettiği Aziz Paul heykeli çalındı

Şam Enformasyon Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Bab Kisan bölgesindeki kilisede yer alan bakır heykelin önceki gün yerinden sökülerek çalındığı belirtildi. Heykelin, Papa 2'nci John Paul'un 1999 yılında Suriye ziyareti sırasında kiliseye hediye ettiği özel eserlerden biri olduğu vurgulandı.

Yetkililer, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu. Hırsızlığın, heykelin bakırdan yapılmış olması nedeniyle maddi kazanç sağlamak amacıyla gerçekleştirildiği belirtiliyor.