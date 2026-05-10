Şam'da patlama! 5 kişi yaralandı
Suriye’nin başkenti Şam’da boş bir otobüste meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı. Patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Suriye basını, başkent Şam'da boş bir otobüste patlama meydana geldğini duyurdu.
Acil Durumlar Bakanlığı Operasyonlar Komutanı Amir Zarife'nin olaya ilişkin yayınlanan açıklamasında, Şam'ın Vurud Mahallesi'nde boş bir otobüste yaşanan patlama sonucu 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
Patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Haber Girişi