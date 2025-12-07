Şam'da patlama meydana geldi
Suriye’nin başkenti Şam’da henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri bölgeyi kapatarak incelemelerde bulunurken, patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.
Şam'ın en yoğun bölgelerinden biri olan ve Emevi Meydanı'na bağlanan Şükrü Kuvvetli Bulvarı'nda, bir parkın yakınında yerleştirilen bir bomba patladı.
ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI
Olay yerine güvenlik güçleri ve ambulans sevk edilirken ilk belirlemelere göre, patlamada ölen veya yaralanan olmadığı belirtildi.
Resmi makamlardan ise henüz bir açıklama yapılmadı.
Şam'daki Emevi Meydanı'nda, devrik rejimin düşüşünün yıl dönümü nedeniyle kutlama hazırlıkları yapılıyordu.