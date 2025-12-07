Şam’da patlama meydana geldi

Şam 'ın en yoğun bölgelerinden biri olan ve Emevi Meydanı'na bağlanan Şükrü Kuvvetli Bulvarı'nda, bir parkın yakınında yerleştirilen bir bomba patladı.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Olay yerine güvenlik güçleri ve ambulans sevk edilirken ilk belirlemelere göre, patlamada ölen veya yaralanan olmadığı belirtildi.

Resmi makamlardan ise henüz bir açıklama yapılmadı.