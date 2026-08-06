Şam’da şiddetli patlama: Yaralılar var

Suriye resmi haber ajansı SANA'da yer alan haberde, başkent Şam'ın Ceramana Mahallesi'nde bir minibüse tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettiği belirtildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye de Ceramana Mahallesi'nde bir yolcu otobüsüne tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğunu aktardı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör