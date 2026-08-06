Şam'da şiddetli patlama: Yaralılar var
Suriye’nin başkenti Şam’ın Ceramana Mahallesi’nde meydana gelen şiddetli patlamada yaralananlar olduğu bildirildi.
Suriye resmi haber ajansı SANA'da yer alan haberde, başkent Şam'ın Ceramana Mahallesi'nde bir minibüse tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettiği belirtildi.
Suriye devlet televizyonu El-İhbariye de Ceramana Mahallesi'nde bir yolcu otobüsüne tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğunu aktardı.
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