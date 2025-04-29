Şam’da silahlar konuştu: Güvenlik güçleriyle çatışmaya girildi
Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde, hükümete bağlı güvenlik güçleri ile Dürzi toplumuna bağlı silahlı gruplar arasında çatışma çıktı.
Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezine yaklaşık 8 kilometre mesafede yer alan çoğunlukla Dürzilerin yaşadığı Ceramane Mahallesi'nde, Dürzi toplumuna bağlı askeri gruplar ağır silahlarla Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerine ateş açtı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre günün ilk saatlerinde meydana gelen silahlı çatışmalarda 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri mahalleye askeri takviye yaparak güvenlik önlemlerini artırdı.