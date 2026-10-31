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Mimar Sinan tarafından inşa edilmişti! 14 yıl aradan sonra yeniden açıldı

Mimar Sinan tarafından inşa edilmişti! 14 yıl aradan sonra yeniden açıldı

Suriye'nin başkenti Şam'da, Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan tarihi Süleymaniye Tekkesi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle yeniden açıldı. Tören kapsamında, 14 yıl aradan sonra tarihi yapının camisinde ilk ezan okundu.

Giriş Tarihi: 31 Ekim 2026 22:54 Son Güncelleme: 31 Ekim 2026 22:59

Açılış törenine Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) temsilcilerinin yanı sıra Suriye Turizm Bakanı Mazen Salhani, Vakıflar Bakanı Muhammed Ebu Hayr Şükri, Kültür Bakanı Muhammed Salih, Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniye ve Şam Valisi Muhammed Mervan İdlibi katıldı. Tören kapsamında, 14 yıl aradan sonra tarihi yapının camisinde ilk ezan okundu. Ardından törene katılan bakanlar, camide kılınan ilk akşam namazına iştirak etti.

Suriye Kültür Bakanı Muhammed Salih, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Emevi Camisi'nin yakınında bulunan Süleymaniye Tekkesi'ne ilişkin, "Burası, büyük hükümdar Kanuni Sultan Süleyman ve büyük mimar Sinan Paşa tarafından inşa edilen Süleymaniye Tekkesi." dedi. Şam'ın tarih boyunca ilim, medeniyet ve kültür merkezi olduğunu belirten Salih, kentin yeniden geçmişteki gibi iyiliğin, bereketin, ilmin ve cömertliğin kaynağı olacağını ifade etti.