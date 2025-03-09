Şam’dan Baasçı isyancılara sert tepki

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Lazkiye ve Tartus'ta devrik Esad rejimi unsurları tarafından başlatılan saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada onlara altından kalkamayacakları bir karşılık vereceklerini kaydetti. Şara, güvenlik güçlerine saldıran devrik Esad'a bağlı unsurlara seslenerek, "Suriye'yi koruyan ve ona hizmet edenleri öldürerek, hastanelere saldırarak ve masum insanları terörize ederek gerçekleştirdiğiniz iğrenç eyleminizle tüm Suriyelilere saldırdınız. Bunu yaparak büyük ve affedilmez bir günah işlediniz, karşı koyamayacağınız bir cevap aldınız. Bu yüzden çok geç olmadan silahlarınızı bırakın ve teslim olun" dedi. Şara, provokasyon yapmayı amaçlayan devrik rejim güçlerinin peşini bırakmayacaklarını, onları mahkemeye çıkaracaklarını vurguladı. Lazkiye ve Tartus'un kontrol altında olduğunu ifade eden hükümet güçleri, güvenlik operasyonlarını sürdürüyor.

Esad döneminde "rejimin kalesi" olarak adlandırılan Lazkiye ile Tartus'ta hükümet güçleri ile Esad'a bağlı unsurlar arasında yoğun çatışmalar devam ederken, aralarında sivillerin de bulunduğu yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.